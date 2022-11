Grupo Gloria, dueño de PIL en Bolivia, compra Soprole en $us 640 millones

De acuerdo con el reporte de Gestión en Perú, la operación no solo implica la adquisición del 100% de la compañía valorizada en $us 210 millones, que informó el Grupo Gloria en el mercado de valores, sino las deudas que suman la diferencia para llegar a los $us 640,27 millones.



Gustavo Rencoret, gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Soprole, dijo al ente regulador de su país que el proceso de desinversión (de Fonterra) comprende varias transacciones por un monto total de $us 640,27 millones.



En tanto que la comunicación que envía el Grupo Gloria, detalla que Gloria Foods - JORB firmó un contrato para la compra del 100% de las acciones de New Zealand Milk (Latam) LTD, el remanente de las acciones de inversiones Dairy Enterprises y la totalidad de los derechos sociales de Dairy Enterprises (Chile) haciéndose de Soprole Inversiones y sus subsidiarias en el país del sur.



El multinacional Grupo Gloria, que tiene su origen en Perú, llegó a competir con cuatro compañías gigantes interesadas en adquirir Soprole. Se trata de la francesa Lactalis, la canadiense Saputo y una compañía de origen chino, cuyo nombre no se ha podido confirmar.