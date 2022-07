Gustavo Jaramillo:“La sostenibilidad ambiental no es el futuro, es el presente”

El ejecutivo ecuatoriano Gustavo Jaramillo Camino, gerente general de Schneider Electric para Perú y Bolivia, recientemente estuvo en Santa Cruz de la Sierra visitando a algunos de los clientes de la empresa exponiendo las soluciones que permiten que estas sean más rápidas y flexibles.



_Schneider Electric se promociona como una empresa que impulsa la transformación digital. Tomando esto en cuenta, ¿qué tipo de trabajo vienen realizando en Bolivia?

Contamos con una amplia cantidad de productos y soluciones en Bolivia. Recordemos que Schneider Electric es una compañía que tiene más de 180 años en el mercado. Somos una de las pocas empresas a escala global que puede mostrar una estabilidad y continuidad en una operación tan grande como la que realiza.

Tenemos dos grandes unidades de negocio. Por una parte, tenemos lo que llamamos industria automation, en la que ofrecemos todos los elementos de software, productos y servicios para la automatización de procesos industriales. Por otra parte, contamos con otra unidad denominada energy management, en la que ofertamos soluciones, servicios y software que permite manejar la energía de forma eficiente. Por un lado, estamos ayudando a automatizar los procesos industriales, volviendo a los clientes más eficientes ahorrándoles costos. Por otro lado, le ponemos a la mano elementos para que manejen eficientemente la energía, algo vital en todos los países. Hoy se busca ser más sustentable.

_¿Cómo impactó la pandemia en sus operaciones?

Antes de la pandemia ya veníamos experimentando con trabajo remoto con nuestro personal, no solo en Sudamérica sino a escala global. En la pandemia hemos estado operando prácticamente de forma remota. Hoy estamos utilizando un formato hídrico, vamos dos días a la oficina y el resto flexible. Nos adaptamos a las condiciones.

_¿Cómo reciben los clientes la propuesta de la compañía?

Hemos tenido una gran aceptación en Bolivia, venimos creciendo incluso durante la pandemia. Nosotros operamos de manera directa e indirecta a través de nuestra red de canales, con la que logramos mayor cobertura a escala nacional. Hoy tenemos oficinas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En estos últimos dos años hemos duplicado nuestro recursos humanos y presencia en Bolivia. Todo esto siempre acompañado de nuestros partners. Los clientes reciben nuestra propuesta con mucha receptividad.

Nuestras soluciones coinciden con sus objetivos principales: ahorrar costos, aumentar la eficiencia, mantener la seguridad y calidad de las operaciones. En Bolivia, el Estado ha implementado regulaciones y normativas que, por ejemplo, aseguran la energía como un derecho humano. Lo que se necesita es seguir por la senda de incentivos para el sector público, para que el sector privado siga invirtiendo y generando riquezas para el país.

_¿Qué tan importante es la sostenibilidad ambiental en los planes de Schneider Electric?

La sostenibilidad ambiental no es el futuro, es el presente. Se ve con gran preocupación lo que pasa en el mundo, la escasez de agua y recursos, cualquier ejecutivo que no empiece a mirar la sostenibilidad como parte integral de su negocio y estrategia de crecimiento, se arriesga a un retroceso. La clave con respecto a este tema son los consumidores, específicamente los nuevos consumidores, los llamados millennials o centennials, quienes se interesan demasiado por el cuidado del medioambiente. Y esto no solo va enlazado con el tema de nuevos consumidores, ya que también es un requisito importante a tomar en cuenta parta el surgimiento de una empresa exitosa.

Se ha comprobado que las empresas que han generado un cambio en sus negocios, a una nueva forma de manejo sostenible, tienen mayor acceso a capitales. Incluso el cliente está dispuesto a pagar más por sus productos y servicios.

_¿Qué consideración tiene Schneider Electric sobre la electricidad 4.0?

Nosotros estamos tratando de incentivar, promocionar y difundir la electricidad 4.0, la cual es la conjunción de la electricidad con el mundo digital. Si tomamos en cuenta de dónde viene el mayor porcentaje de emisiones de carbono en el planeta, justamente esta proviene de la energía. Este es el momento de darnos cuenta de que el mundo necesita encarar una transición energética lo antes posible; es decir, cambiar el consumo de combustibles fósiles por el uso de energía limpia: electricidad.

La digitalización también es importante, ayuda a convertir lo invisible en visible. Mediante las herramientas adecuadas conocemos los datos y los cambios que se pueden generar. Nuestra plataforma de digitalización es bastante fuerte y nos permite estar en toda la cadena de valor en las áreas más importantes del sector económico.