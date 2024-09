Havanna, fabricante de famoso alfajor argentino, apunta a vender sus filiales en América Latina

En noviembre de 2023, Havanna anunció una inversión de más de ARS$1.000 millones ($us 1 millón) para duplicar su producción de alfajores y aumentar las exportaciones, con un fuerte enfoque en Asia, Medio Oriente y Europa.





La empresa, financiada por el BICE y el programa CreAr, también anunció la construcción de una cámara de congelados en su fábrica de Mar del Plata, lo que permitirá un stock permanente para sus ventas internacionales. Havanna espera superar los $us 7 millones en exportaciones en 2024, comparado con los $us 3 millones de 2020.



Además, la empresa proyectó un aumento del 150% en las exportaciones de productos saludables y un incremento del 30% en la facturación local, que en 2022 alcanzó los ARS$13.845 millones ($us 14 millones).





En Argentina, Havanna tiene más de 300 locales, principalmente franquicias, y al final del segundo trimestre de este año contaba con 228 locales internacionales distribuidos en:



Brasil: 191

Perú: 14

Paraguay: 10

Chile: 7

España: 4

Bolivia: 2







Resiliencia ante la caída del consumo

En el segundo trimestre de 2024, Havanna reportó una ganancia neta de ARS$2.316 millones ($us 2,4 millones), un 25% menos que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de esta caída en las ganancias, la empresa logró un crecimiento del 13,5% en sus ingresos totales, alcanzando ARS$18.956 millones ($us 19,7 millones).



Parte de esta resiliencia en ventas se atribuye al lanzamiento del alfajor "Mar del Plata" con sal marina, un éxito en la temporada de verano en la Costa Atlántica.





Desde su lanzamiento, Havanna vendió 260.000 unidades, duplicando las ventas de otros productos icónicos como el "Súper dulce de leche" y el "Cacao al 70%". La fuerte demanda llevó a la empresa a duplicar su producción, y el alfajor estará disponible a nivel nacional a partir de abril de 2024.



Historia de Havanna