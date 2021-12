Iliana Reza: “El contrabando retrasa la reactivación económica de Bolivia”

Escucha esta nota aquí

Iliana Reza González es vicepresidenta de Operaciones en el Cono Sur de The Coca-Cola Company, compañía que está trabajando con fuerza en la sostenibilidad. “Sin duda que, en el mundo actual, no es posible imaginar un negocio si no es sostenible, compartido y con las personas en el centro de todas las decisiones”, expresa la ejecutiva.



¿Cómo está el consumo de gaseosas en Bolivia con respecto a 2019?



La industria de gaseosas se incrementó durante el confinamiento, pero tuvo una caída en volumen de venta del 10%. En el 2021 tuvimos una recuperación, pero sin llegar al nivel del 2019.



La pandemia cambió los hábitos de consumo ¿Coca-Cola encaró novedades en su portafolio en esta nueva realidad?



Nuestro rol en Coca-Cola es ser factor de valor económico, social y medioambiental en las comunidades y por supuesto hacia nuestros consumidores. Estamos desafiándonos constantemente para sintonizar con nuestros consumidores, especialmente en tiempos de incertidumbre y crisis como la que hemos estado atravesando.



Por ello, desde Coca-Cola renovamos con especial fuerza nuestro compromiso con nuestra cadena de valor. Es por ello que en la compañía trabajamos con un 60% de mujeres en nuestro directorio y nuestras políticas de género han ido ampliándose.

¿Qué cambios notaron en el consumidor posconfinamiento? ¿cuida más la salud?



El consumidor ha redefinido sus prioridades de compra y está buscando opciones acordes a la situación económica. Por esta razón, estamos reforzando nuestra oferta de empaques retornables que ofrecen un buen precio y generan un impacto positivo al medioambiente.

Y cambiaron formatos...



Para Coca-Cola es tan importante lo que hacemos como la forma en que lo hacemos. Este compromiso implica, entre otras cosas, aprovechar la dimensión y escala de la compañía para generar un impacto positivo en el medioambiente sin que esto implique un costo adicional en el valor del producto.



Nuestra visión de Un Mundo sin Residuos parte de la premisa de hacer crecer nuestro negocio con conciencia, ayudando a recuperar una botella o una lata por cada una de las que vendemos, y asegurándonos de que todos nuestros empaques, sin importar su tamaño, sean 100% reciclables.



¿Prevén nuevas propuestas saludables en bebidas?



Desde Coca-Cola estamos tomando medidas para reducir el azúcar en nuestras bebidas, incluso cuando ello implique cambios en nuestros productos más populares.



¿Cómo les afecta el contrabando y la informalidad?



El contrabando es una actividad ilícita que está ocasionando serios perjuicios a la economía boliviana y retrasando su reactivación, ya que daña a las empresas e industrias legalmente establecidas, reduciendo sus posibilidades de crecimiento, de inversión, de generación de empleo y de beneficio a la comunidad.



Además, en el caso del contrabando de alimentos y bebidas, su internación y venta se realiza en condiciones dudosas, e incluso insalubres, de manipulación, lo que pone en riesgo la salud de los consumidores. Solo los alimentos y bebidas producidos o internados legalmente en Bolivia cuentan con las garantías y el sello de inocuidad alimentaria.



¿Cuáles son los desafíos que se plantea Coca-Cola en el corto y mediano plazo?



Seguiremos trabajando para reforzar los planes y programas que comenzamos a construir durante este período. Eso significa continuar la labor en nuestros proyectos actuales de recuperación y accesibilidad de agua, reciclaje y empoderamiento femenino. Al mismo tiempo, estamos constantemente buscando construir nuevas y positivas alianzas para cada uno de esos pilares de desarrollo. Para nosotros es importante trabajar desde la región con una mirada unificadora, donde podamos compartir propósitos y experiencias y trabajar con objetivos comunes de forma colaborativa.



En Coca-Cola tenemos la visión de desarrollar una compañía integral de bebidas, la que a través de la innovación ofrezca alternativas para hidratar, nutrir, refrescar y entregar momentos de alegría y unidad a nuestros consumidores; además de potenciar equipos de trabajo cohesionados y ágiles; profundizar en la equidad de género, el posicionamiento con equilibrio en los cargos de liderazgo y generar impactos positivos en el medioambiente, para tener un mundo sin residuos.



Por ello, el propósito de la compañía se divide en tres ejes: refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y dejar una huella positiva.



Hoy los consumidores son ciudadanos que consideran a las empresas como un actor social más en el ecosistema. Es por ello que estamos en una constante escucha y a través de acciones concretas hemos logrado un fuerte lazo con nuestra cadena de valor, desde recicladores, dueñas de tiendas de barrio y pensiones y clientes.