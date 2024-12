Industria anticipa crisis alimentaria tras decisión del Gobierno de mantener veto a la exportación

Al mismo tiempo advirtió que el veto a las exportaciones profundizará más la crisis por falta de dólares en el país y la industria dejará de comprar el grano de soya. “Si la industria no tiene granos, no hay molienda y si no hay molienda no hay aceite, no hay cascarilla y el sector de los pollos, de los cerdos y lechero van a tener problemas. Como yo les dije a ellos (a los ministros), si esto es así el problema de enero en adelante va a ser grave porque ya no solamente va a faltar aceite, sino faltará pollo, cerdo; es decir, no están midiendo la consecuencia de mantener esta medida tan irracional”, lamentó.