Industria farmacéutica necesita $us 14 millones mensuales y aguarda que Gobierno cumpla con la provisión de divisas

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), afirmó el viernes que el sector necesita entre $us 10 y 14 millones mensuales para desarrollar normalmente sus actividades, sobre todo con los proveedores internacionales de insumos. Pero la entidad estatal no ha podido cumplir con la necesidad.

La Cifabol, mediante un comunicado, afirmó que el acercamiento no tuvo los resultados esperados. Consideró que el no abonar los pagos a los proveedores en tiempos programados, no sólo significa no tener acceso a las materias primas, si no perder los proveedores en el exterior que comercian con el país.