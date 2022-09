Industriales dicen que el Gobierno se comprometió a no afectar al sector con nuevas alícuotas

Los industriales dicen que lograron el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que los productores nacionales no sean alcanzados por la norma que establece bandas de alícuotas específicas y alícuotas porcentuales para bebidas alcohólicas y no alcohólicas.



El compromiso surgió en la reunión que ayer miércoles sostuvieron los representantes de la industria boliviana con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro y el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales para analizar este y otros temas fundamentales para el sector industrial boliviano.



Fruto del encuentro, las autoridades nacionales anunciaron además, que convocarán a los representantes de la industria nacional a las mesas de trabajo para el proceso de reglamentación de la norma, una vez que la Ley sea promulgada.



“Fruto del diálogo y el acercamiento con las autoridades de Gobierno, hemos logrado este avance positivo para la industria boliviana que deja atrás los intereses particulares y vela por la protección a los productores bolivianos en su conjunto”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, al término de la reunión que se realizó ayer en el despacho del ministro Montenegro en la ciudad de La Paz.



En representación de los industriales bolivianos asistieron a la reunión la presidenta de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, Cynthia Aramayo, el representante de la Asociación de Productores Vitivinícolas, Luis Pablo Granier y la vicepresidenta de la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca, Paola Álvarez.



El encuentro logra un importante avance en representación de las más de 80 empresas cerveceras medianas y pequeñas además de las 25 empresas gaseosas que existen en el país.



Los pasados días los industriales estado de emergencia por el contenido del Proyecto de Ley 354/2021-2022 que establece bandas de alícuotas específicas y alícuotas porcentuales para bebidas alcohólicas y no alcohólicas.



“Estamos a la espera de la convocatoria para este trabajo conjunto que, una vez más, surge del diálogo”, dijo Camacho que destacó la ampliación por un año de los créditos SíBolivia.