INE: cambio climático y bloqueos, ocasionan déficit de $us 438 millones en la balanza comercial

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos del Comercio Exterior boliviano (Comex), a marzo de 2024, en el que destaca que el comportamiento del comercio exterior boliviano continúa afectado por las repercusiones del contexto internacional y la contracción económica mundial.

Según la entidad, el déficit comercial de Bolivia, al primer trimestre del presente año es de $us 438 millones. “A nivel nacional aún influyen los efectos del cambio climático y los continuos bloqueos de carreteras en el país, generando un déficit de $us 438 millones”, resaltó.

El reporte detalla que las exportaciones a marzo de 2024 alcanzaron a $us 1.921 millones, cifra menor en $us 724 millones a la registrada en el mismo período de 2023. Por su parte, las importaciones a marzo llegaron a $us 2.359 millones, cifra menor en $us 438 millones a la registrada en igual período de la gestión pasada.

“El déficit que presenta el Saldo Comercial a marzo de 2024 se explica porque las exportaciones a diversos socios comerciales se vieron afectadas por los bloqueos de carreteras al comienzo de este año, así también por las repercusiones de factores climáticos”, relató el INE.

En relación al intercambio comercial a marzo de 2024 según principales países, se presentó Superávit Comercial de $us 145,1 millones con Emiratos Árabes Unidos por las ventas externas de oro, seguido de Japón alcanzando $us 100,5 millones por las ventas externas de zinc y con Corea del Sur llegando a $us 75,8 millones de saldo favorable para el país por la oferta exportable de zinc y plata.

Exportaciones vs. importaciones

De enero a marzo de 2024 las exportaciones nacionales (que no incluyen reexportaciones ni efectos personales) llegaron a $us 1.901,9 millones, cifra menor en $us 730,1 millones a la registrada en similar período de 2023, cuando alcanzó a $us 2.632,1 millones lo que Representa una disminución de 27,7%.

“Este comportamiento se explica por las variaciones negativas que registraron las actividades económicas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 20,2%, Extracción de hidrocarburos 23,4%, Extracción de minerales en 0,3% y la Industria manufacturera 42,0%. En tanto la exportación de Energía eléctrica registró una variación positiva de 3,2%”, apuntó el documento.

En cuanto a las importaciones, el INE detalló que a marzo del 2024 las importaciones llegaron a $us 2.359 millones, cifra menor en $us 438,2 millones a la registrada en el mismo período de 2023, cuando alcanzó a $us2.797,2 millones. “Este comportamiento representa una disminución de las importaciones en el período de referencia de 15,7%”, expresa el informe.

Según la clasificación de Grandes Categorías Económicas, la disminución de las importaciones bolivianas en estos tres primeros meses obedeció principalmente a la reducción de 28,2% de Equipo de transporte y sus piezas y accesorios, sector que el pasado año en el mismo período solventó la demanda interna principalmente en el sector de la minería.

Similares tendencias mostraron la importación de Combustibles y lubricantes en 13,4% al igual que la categoría de Suministros industriales en 11,3% y el grupo de Alimentos y bebidas también registró una disminución de 7,5%.

“Las importaciones de Bienes de capital disminuyeron en 19,8%, sin embargo, con la medida de Incentivos Tributarios a la Importación y Comercialización de Bienes de Capital y Plantas Industriales que están orientadas a la reactivación económica y fomento de la Política de Sustitución de Importaciones, se espera su recuperación (…)”, agregó la entidad.

