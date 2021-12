Inversiones privadas en Santa Cruz superan los $us 180 millones en 2021

Escucha esta nota aquí

A pesar de la crisis económica producida por la pandemia de Covid-19 y las casi nulas acciones que el Gobierno nacional ha aplicado para lograr la reactivación de la economía, según coinciden los economistas, las inversiones del sector empresarial superaron los $us 180 millones en Santa Cruz, la capital económica.



‘Ponerle el hombro al país’, consolidarse en suelo cruceño y brindar soluciones tecnológicas de primer nivel, son algunas de las razones que impulsaron a los empresarios a destinar importantes recursos en estos proyectos.



El Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida, junto con grupos empresariales y accionistas del país, invirtieron $us 70 millones en la construcción de las dos primeras fases de la Clínica Metropolitana de las Américas ($us 15 millones se destinaron a tecnología y equipamiento médico). El proyecto (que abarca una superficie de 19.427 metros²), que demandará una inversión total de $us 110 millones, pretende mejorar el nivel de atención médica para la población en general.



“Somos conscientes de que la pandemia de Covid-19 puso de manifiesto las carencias del sistema público nacional de salud. La única forma de solucionarlas es una reforma integral del sistema de salud. Hemos visto la necesidad de ponerle el hombro al país para que Bolivia y Santa Cruz cuenten con un hospital de tercer nivel que cumpla estándares de excelencia internacional”, manifestó José Luis Camacho, presidente del directorio de la institución médica.



Santa Cruz también concentra cada año a estudiantes de todo el país e incluso extranjeros que buscan una oportunidad para ser profesionales. Así, la Universidad del Valle (Univalle) destinó $us 50 millones a la edificación de su campus smart. La estructura engloba los conceptos de sostenibilidad, integración con el entorno, modernidad y respeto por el medioambiente enlazando la tecnología, ya que se cuenta con una instalación de fibra de 100 GB, un sistema de monitoreo y seguridad, y una red de wifi de gran alcance .



El vicerrector de Univalle Santa Cruz, Antonio Carvalho, explicó que el objetivo del proyecto es consolidar a la institución educativa en suelo cruceño, una tierra de oportunidades donde el emprendedurismo y la malla empresarial requiere cada vez más de recursos humanos altamente calificados.



La tecnología es otro de los sectores atractivos para la inversión. Y la intención de brindarle a sus clientes corporativos la posibilidad de tener un espacio seguro y amplio para albergar sus equipos de IT críticos y ayudarle a reducir los costos de mantenimiento, motivó a Tigo Business a invertir $us 20 millones en su Data Center.

“Tiene capacidades de clase mundial. Para un empresario boliviano significa la capacidad de poder competir en igualdad de condiciones tecnológicas con cualquier otro empresario, emprendedor de cualquier otra parte del mundo porque los estándares que le mantienen en cuanto a disponibilidad de este Data Center y la virtualización son de clase mundial”, expresó Álvaro Cuadros, gerente de Soluciones Corporativas de Tigo Business.



Y a pesar de que el turismo fue uno de los sectores más afectados por el Covid-19, el optimismo se mantuvo en el sector. Se invirtieron $us 20 millones en Novotel Santa Cruz, parte del segmento midscale del grupo francés AccorHotels. Ubicado sobre la avenida Roca y Coronado, entre tercer y cuarto anillo. El edificio abarca 18 pisos y cuenta con 145 habitaciones. “Apenas es nuestro tercer mes desde la apertura y se están dando buenos resultados, tanto en las reservas como en la evaluación muy positiva de los propios clientes hacia los servicios que otorga Novotel”, indicó Jorge Baldivieso, gerente general de Novotel Santa Cruz. La idea del Grupo Balhoteli (operador del hotel) fue siempre potenciar a Santa Cruz y Bolivia como destino turístico, de negocios y de eventos.



Salto cualitativo



En 2021, los usuarios de Viva en Santa Cruz se vieron beneficiados con la instalación de 102 nuevas radiobases. Gracias a esa acción, en la que se destinaron $us 5 millones, la firma dispone de una mayor cobertura LTE. “Desde nuestros inicios, hemos ido a la par de los desafíos que la revolución tecnológica impone y seguiremos trabajando para el usuario urbano que acepta el reto de descubrir nuevos horizontes digitales”, explicó Pilar Soria, Vicepresidente de Mercadeo de Viva.



Por su parte, la automotriz Hansa, representante de Audi y Volkswagen en Bolivia, invirtió $us 4 millones en su nuevo Service Center, ubicado en el sexto anillo de la avenida Cristo Redentor. La infraestructura se extiende sobre una superficie de 3.000 metros², distribuidos en dos niveles. En uno de ellos se encuentra un almacén de repuestos de 1.500 metros².



“Como marca siempre buscamos innovar y estar a la vanguardia de la tecnología”, sostuvo Pablo Mark, jefe de concesionario de Hansa. El Service Center de Hansa dispone de los instrumentos más modernos del mercado, como los hornos de pintura, el sistema lúbrico mediante bombas neumáticas y pistolas dosificadoras directo al puesto de trabajo. Además, cuenta con conexión VPN a la red de fábrica Volkswagen, que es la que determina el servicio.



Otra firma que inauguró nuevas instalaciones en Santa Cruz este año fue Finilager. En la construcción de su Centro Corporativo destinó $us 3 millones. El edifico abarca cuatro pisos, fue diseñado para que todos los equipos desarrollen sus actividades en un mismo espacio, desde administrativos, hasta técnicos. El espacio cuenta con 4.700 metros² de construcción.



En la planta baja se concentra el área operativa, en el primer y segundo piso están las oficinas administrativas. La compañía ha dejado un espacio disponible en el tercer piso con miras a ampliaciones en un futuro próximo y, en el cuarto nivel, trabajará el área técnica de mantenimiento.



“Trabajamos arduamente y cuidamos hasta el mínimo detalle para tener el centro de distribución, logística y atención más sofisticado del país. Para ello, adoptamos tecnología de punta, única en Bolivia para agilizar el control de inventario”, dijo Michel Ferreyra, gerente general de Finilager.



En tanto que la Compañía de Inversiones Las Brisas estrenó un edificio exclusivo para parqueos, con una capacidad para 1.500 vehículos. Tiene 10 pisos y se invirtieron $us 10 millones.



Existe ‘desinversión’



A decir de Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, si bien, hay inversiones considerables, no se debe ignorar que en Bolivia hubo una ‘desinversión’. “En 2019 la ‘desinversión’ fue de $us 160 millones, mientras que el promedio latinoamericano es de casi el 3% del PIB”, manifestó.



Suárez explicó que es importante analizar los sectores, ya que siempre existen algunos con mayores potencialidades de crecimiento que otros. “El sector de salud es uno de los ‘ganadores’ post pandemia”, afirmó.



Desde la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz expresan en un documento :“Esperamos que el próximo año se logren reducir los efectos de la pandemia y avancemos hacia la reactivación económica a partir de una mayor garantía para las inversiones, una indispensable articulación de las iniciativas público-privadas y una lucha frontal contra el contrabando y la corrupción”.