IVA el impuesto con mayor aporte en un sistema con base estrecha

Que ante la consulta de que en el actual contexto económico cuáles son los impuestos 'negativos' para la actividad privada y cuales son positivos, el analista precisó que el tema puede dar para mucha discusión, no obstante, “en general, parece existir un consenso en que el Impuesto a las Transacciones (IT) es muy nocivo, especialmente para nuevos emprendimientos, pues el IT grava los ingresos brutos, incluso en circunstancias en las que una empresa no genera beneficios, lo que resulta tremendamente desalentador, pues proyecta la idea de que mientras el empresario pierde, el Estado aún gana”, puntualizó Ordoñez