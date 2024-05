Jaime Durán, gerente de la Gestora: “Plazo fijo, bonos de inversión y fondos cerrados aumentan la rentabilidad”

- ¿Cuál es el balance general de este primer año de la Gestora Pública?

La Gestora Pública cierra su primer año de administración total del Sistema Integral de Pensiones (SIP) con un balance positivo, que se resume en los siguientes resultados. La Gestora recibió de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) una Cartera de Inversiones de $us 24.048 millones que se incrementó a $us 26.178 millones, que representa un crecimiento de $us 2.130 millones.