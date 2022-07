Jaime Durán: “La Gestora Pública ya administra alrededor de Bs 8.000 millones”

Que esas denuncias son falsas. Indicar que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo no administra nada es desconocer el Sistema Integral de Pensiones vigente en el país. Este sistema está compuesto por tres regímenes. El contributivo, el semicontributivo y el no contributivo. El contributivo es aquel donde los trabajadores aportaron y están aportando a las AFP y pueden financiar su jubilación por cuenta propia; el semicontributivo, que son las personas que pagaron distintos montos durante fracción de su vida laboral y requieren del Fondo Solidario para incrementar sus rentas; y el no contributivo, que se aplica a las personas que nunca participaron del sistema y reciben, en su mayoría, sólo la Renta Dignidad, como aporte específico del Estado.

Es este sentido, desde 2018 la Gestora se encuentra operando y administrando los recursos correspondientes a los regímenes semicontributivos y no contributivos y para mayo de 2023 esperamos administrar los tres regímenes del Sistema Integral de Pensiones.