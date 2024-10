Juan Carlos Baumgartner, especialista en espacios laborales: “Medir la productividad en el mundo de las oficinas es complejo”

Bueno, creo que el espacio laboral se volvió en un ecosistema más complejo. El espacio laboral te incluye, eso se nota cuando uno trabaja desde su casa. El ecosistema ya tiene muchos otros espacios gracias a la tecnología y a la movilidad, en la que ya no sólo son las cuatro paredes que contienen a tu oficina tradicional. Poder controlar todo el ecosistema es bien difícil, pues si el trabajo es virtual, uno se debe meter a tu casa y ahí cambia el escenario.

La oficina ya no se limita a comprender lo que pasa en ella, sino que ahora debe entender qué sucede en el sistema. La oficina va a tener que empezar a cuestionar y entender muy bien qué hace bien en su casa, que no lo hace tan bien, para que desde un punto de vista del ser humano, la oficina pueda dar respuestas a las diferentes necesidades.

Claro que influye. Porque al final una determinada actividad define la capacidad organizacional de la empresa, que depende de la cultura de trabajo que no solo tiene que ver con lo laboral, hay una frase que repito mucho que es: todo lo que se construye tiene un regreso. Entonces es una especie de feedback y ahí es donde creo que hay una gran oportunidad, porque es una relación de ida y vuelta.

Influyen de forma notoria. Hoy en día, las organizaciones empezaron a darse cuenta que no solo se trata de productividad. Puedes tener una organización súper productiva y estar quemando a los empleados. Esto es por no contar con áreas para hacer un break. El tema de productividad es uno de los aspectos que cada vez veo menos en la agenda de las empresas, porque hoy importa el bienestar. Las empresas se han dado cuenta que a corto plazo pueden tener un equipo productivo sin bienestar, pero a largo plazo no puedes tener un equipo productivo sin bienestar.