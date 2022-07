Juan Cruz Forgioni: “Queremos integrar a farmacias de cercanía a la transformación digital”

_ ¿Cómo nació la idea de crear un ecosistema healthtech, como Labbi B2B y Labbi Go?

Desde hace años el ecosistema de salud está evolucionando, pero todavía no existen soluciones integrales que abarquen todos los actores dentro de este mismo ecosistema. Esto fue particularmente visible durante la pandemia, en donde los comercios de cercanía se convirtieron en actores fundamentales de nuestra vida diaria y las farmacias, claro, aún más. Desde Labbi nació la idea como una forma de revalorizar a las farmacias de barrio y crear una plataforma en donde puedan ser competitivas.

Por supuesto, muchas pequeñas farmacias no tienen los recursos para desarrollar una plataforma online, con Labbi Go creamos un marketplace en donde cualquier farmacia puede sumarse sin la necesidad de una inversión y en donde las personas pueden comprar en una farmacia en un radio de 2km aún sin conocerla. Por otro lado, con Labbi B2B pretendemos generar un sistema rápido y eficiente en donde las farmacias mejoren el proceso de compra de medicamentos a los laboratorios.