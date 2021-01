Juan Pablo Salinas Salek: “PatioService será una plataforma mundial o por lo menos regional”

Escucha esta nota aquí

Concebida inicialmente en 2012 como una empresa de logística para restaurantes y patios de comida, PatioService se ha convertido en la actualidad en un referente en el ecosistema boliviano de startups.

Trabaja con 3.000 negocios y tiene presencia en seis ciudades del país. Además, este año inicio sus operaciones en las urbes peruana y uruguaya de Juliaca y San José de Mayo, y se alista para desembarcar en EEUU. Con ese antecedente de crecimiento, Juan Pablo Salinas Salek, CEO de la compañía, señala que su objetivo es ser una plataforma mundial o por lo menos regional.

_¿Cómo nace la idea de crear PatioService?

Empezamos en 2012 como una empresa de logística. Teníamos motos y terciarizábamos el servicio de entregas de los restaurantes. Desde el principio quisimos digitalizar el proceso, lo que nos tomó dos años. Bautizamos la aplicación como PatioService, porque comenzamos trabajando con patios de comidas. La gente podía realizar sus pedidos a través de la aplicación. Era un servicio para patios de comida.

Fuimos la primera app de delivery en Bolivia y luego implementamos la economía colaborativa, es decir, comenzamos a trabajar con personas independientes que aprovechan su tiempo libre para generar ingresos adicionales. Gracias a Dios nos pudimos expandir a La Paz, luego el mercado se hizo más competitivo, ingresaron empresas transnacionales. Eso nos motivó a reacomodarnos para brindar soluciones a medida para empresas, tanto de logística como de comercio electrónico. Hoy en la empresa trabajan 40 personas y los socios conductores son cerca de 2.000, entre taxis y motociclistas y en bici.

_¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentó para consolidar la empresa?

En Bolivia es difícil emprender, normalmente para cualquier tipo de empresa, es complicado por muchos factores, como el impositivo, pero para las startups es más aún, ya que hay que educar al mercado. Y es que culturalmente tendemos a darle más valor a lo extranjero, que, a lo local.

El tema de conseguir inversionistas también fue complicado. Los inversores en Bolivia son muy tradicionales y no entienden muchas veces cómo funciona una empresa de tecnología, tienden a no valorarla. Esto porque no cuentan con un inventario, vehículos o máquinas como tienen otros negocios convencionales. El valor de las startups está en su tecnología, en su marca y usuarios. Esos son los activos. En otros países como EEUU o en Europa se valora mucho eso, porque entienden lo difícil que es construir una marca.

A raíz de esa situación creamos al Asociación de Emprendedores Bolivianos, con el objetivo de poder lograr condiciones legales para desarrollar proyectos y atraer a los inversionistas locales o al Gobierno. El Gobierno podría invertir en startups, tiene dinero para ello y sería algo que ayude a dinamizar la economía. Las empresas con bases tecnológicas son el futuro. En Argentina, por ejemplo, Mercado Libre vale más que YPF.

_¿Cómo impacto la pandemia en sus operaciones?

Fue un detonante que nos ayudó a crecer. Como la marca ya estaba posicionada, sobre todo en Santa Cruz, nos permitió llegar a otras ciudades hasta totalizar seis: Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija y Potosí. Durante la pandemia llegamos a captar hasta 700 empresas por mes. En la actualidad captamos orgánicamente unas 100, aunque seguimos trabajando para convencer a nuevas tiendas y restaurantes para que se sumen a nuestra propuesta. PatioService trabaja hoy con casi 3.000 negocios.

_¿Tiene planes para internacionalizar a la empresa?

Recientemente comenzamos operaciones en Uruguay y Perú, en las ciudades de San José de Mayo y Juliaca. La idea es llegar hasta fin de año a Montevideo en Uruguay y Arequipa en Perú.

Contactos en esas ciudades nos ayudaron a establecernos allí. Hicimos estudios de mercado para identificar dónde podríamos tener más oportunidades. Por ejemplo, en Juliaca no hay ninguna app de delivery, lo mismo en San José de Mayo. En Arequipa sí hay competencia, pero estamos buscando establecernos en lugares que no tienen el servicio o donde no está saturado el mercado, donde otras empresas no están llegando.

Nuestro modelo se puede replicar en grandes ciudades, PatioService se caracteriza por tener una amplia cobertura, no solo nos concentramos en barrios de clase alta, nos enfocamos en democratizar el servicio. Esto en América Latina nos brinda una gran oportunidad. También estaremos ingresando al mercado de EEUU en unos meses.

Estamos conformando la firma con socios de allá. Estamos actualizando nuestro sistema, ya que el mercado estadounidense es más competitivo y exigente. Apostamos por ser una plataforma mundial o por lo menos regional.

En el futuro pretendemos volver a participar en Y Combinator (YC), una aceleradora de startups. El año pasado llegamos a la etapa final, pero no logramos el financiamiento porque necesitábamos alcanzar cifras que solo las lograremos con la internacionalización.