Jueza restituye acciones de PAT a Abdallah Daher

La justicia determinó la restitución de las acciones de la red televisiva PAT al empresario Abdallah Daher, luego de que este denunciara que fue obligado a firmar la transferencia y que no recibió ningún pago por la operación. Sin embargo, el comprador del canal, José Luis Valencia, dijo que apelará la sentencia.

En el Juzgado 11.° Público Civil de Santa Cruz, la jueza Ángela Patricia Hira, emitió una sentencia para que se restituyan las cuotas de capital a favor del legítimo propietario de la empresa Itaca que tiene como activo principal a PAT.

“Se trata de una sentencia. Una resolución definitiva porque se logró argumentar que al señor Daher nunca se le pagó ni un peso por la transferencia que fue obligado a firmar a favor de José Luis Valencia y de la empresa Comercializadora Multimedia del Sur”, explicó Rafael Roca, abogado de Abdallah Daher.

Sobre este tema, Valencia afirma que cuando se pidió que demostrara cómo pagó a Daher los $us 5,2 millones convenidos, no pudo hacerlo porque se encontraba perseguido. “Estaba a buen recaudo. No podía acceder a los documentos que demostraban que le pagué con publicidad”, justificó.

Anunció que apelará -en busca de la verdad-a la sentencia de la juez porque salió en la primera instancia. “Él (Daher) no menciona que es la primera instancia y ya tengo un sobreseimiento en materia penal y se demostró que no cometimos ningún delito. Él dijo que no se le pagó, que se lo presionó y todos deben entender que para que exista presión debe haber alguien del Gobierno, con poder, como los exministros Arturo Murillo o Yerko Núñez, pero yo nunca fui funcionario público”, precisó.

Mientras que Roca indicó que existe una confianza plena en el sistema judicial porque se reconoció que no se le pagó a Daher por esa transferencia y que él fue presionado a firmar.

‘Palos blancos’

Roca indicó que dentro de la sentencia de la jueza Hira también se contempla la nulidad de la transferencia que realizó Valencia y la firma Multimedia del Sur a favor de ‘palos blancos’, que eran Juan Carlos Tórrez (chofer nocturno de la empresa PAT y de su esposa). Entonces, se determinó que el contrato de transferencia tenía un motivo y causa ilícita.

De acuerdo a documentación a la que accedió EL DEBER, se evidencia que Valencia y sus socios transfieren PAT por Bs 14 millones en favor de los esposos Tórrez.

Mientras Valencia señala que la familia Tórrez fue presionada para firmar la transferencia de las acciones en favor de Daher.

Deuda millonaria

Valencia recordó que el exgerente de la red de televisión le ofreció comprar la empresa porque registraba déficit desde sus inicios. Así, indicó que compró PAT en 2012 y le pagó a Daher $us 5,2 millones en publicidad por las acciones que fueron transferidas a su favor. “Cuando nos vendió dijo que debía $us 4 millones y en realidad eran $us 12 millones. Todo está registrado en los balances e hicieron un incremento de capital, pero solo en papeles. Entonces, la empresa prácticamente estaba quebrada, es fácil ver las cuentas”, sostuvo y mencionó que PAT está con las cuentas congeladas desde 2009 por tributos impagos.

Valencia fue imputado por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y daño al Estado, pero afirma que fue sobreseído. “Son dos años de investigación y no existe ni un solo documento que diga que yo malversé fondos. Ahora, todo movimiento bancario está registrado. No se puede borrar, no encontraron ni una sola prueba”.

Asimismo, hizo notar que hoy dos exministros de Gobierno de la gestión de Evo Morales, son los abogados de Daher y están presionando para que los jueces fallen a su favor. Esto se evidencia en la documentación a la que accedió EL DEBER.

Daher está administrando

En tanto que el abogado de Abdallah Daher, Rafael Roca, dijo que el empresario en este momento se encuentra administrando el canal en calidad de interventor-administrador, porque era una medida cautelar inicial.

Actualmente, por la decisión de la juez, él puede otorgar un poder a un administrador con todas las facultades necesarias, toda vez que se restituyeron las cuotas de capital; es decir, el 40% que tiene del paquete accionario, porque su hijo (Mauricio) cuenta con el 30% y otro socio el restante 30%.

“La justicia ha restituido su participación en PAT, sus derechos propietarios. Anuló las transferencias a favor de ‘palos blancos’ y ordenó que se cancelen las transferencias en el registro de comercio de Fundempresa. Es una sentencia final y definitiva, se demostró que nunca le cumplieron ninguna obligación por la transferencia”, insistió el jurista.