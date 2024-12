Katerine Schrupp: "Mi experiencia en banca me enseñó lo crucial que es sentirse seguro con la ropa que llevamos"

_¿Cómo ha sido tu experiencia de participar en el programa Fortune de la Asociación Global de Mentoría para Mujeres del Departamento de Estado de EEUU?



La experiencia ha sido verdaderamente enriquecedora y transformadora. Nuestra empresa ha estado operando durante 13 años, y durante este tiempo, hemos apostado firmemente por el espíritu empresarial. Para nosotros, los pilares fundamentales son los valores, el conocimiento y la educación. Creemos que la clave para construir un futuro mejor radica en nuestra preparación. Gracias a la recomendación de Cainco, la asociación a la que pertenezco, tuve el honor de ser seleccionada para formar parte de un programa que reunió a 19 mujeres de 19 diferentes países en Estados Unidos. Esta oportunidad nos permitió aprender de mentoras excepcionales que han navegado crisis y han creado imperios de reconocimiento mundial. Todas ellas coincidieron en que la educación y la búsqueda de la excelencia son esenciales para el crecimiento de nuestra sociedad.



_¿De qué manera estas mentorías contribuyen al empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial?



Las mentorías nos ofrecen herramientas valiosas y necesarias para contribuir al entorno empresarial actual. En el pasado, las mentorías eran solo un lujo para unos pocos, pero ahora tenemos la fortuna de recibir el tiempo y la atención de personas que están dispuestas a invertir en nuestro crecimiento. Valoro enormemente esta experiencia, ya que ha transformado mi forma de pensar y me ha inspirado a retribuir a la comunidad. En M&K, nos enorgullece que el 50% de nuestra fuerza laboral esté compuesta por mujeres, lo que refleja nuestro compromiso con el empoderamiento femenino y la creación de un entorno laboral equitativo.



_¿Qué te animó a fundar la empresa M&K Dress for Success?



M&K nació hace 13 años a partir de una necesidad que identifiqué en el mercado. Mi trayectoria en el sector bancario me enseñó lo crucial que es sentirse seguro con la ropa que llevamos puesta. En Bolivia, no existía una marca que se enfocara en la moda profesional, así que decidí crear una que inspirara seguridad y confianza en las personas. Hasta la fecha, hemos inaugurado tres tiendas y nos enorgullece vestir a algunas de las empresas más destacadas del país.



_¿Cómo se mantienen actualizados con las tendencias del mercado?



Estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad, y por eso trabajamos con textiles reciclados. De cara al 2025, lanzaremos una nueva línea deportiva utilizando tejidos que sean amigables con el medio ambiente. Nuestra filosofía es que no solo debemos estar atentos a las tendencias estéticas de la moda, sino también a aquellas que fomenten prácticas responsables y sostenibles.



_¿Cómo ha influido su experiencia laboral en el diseño de prendas para diferentes grupos etarios?



Mi experiencia en la banca me permitió observar y entender las diversas tendencias y necesidades de diferentes segmentos de la población. Es fundamental que los jóvenes se sientan seguros y empoderados a través de su apariencia, y eso comienza desde la ropa que eligen para sus primeras entrevistas laborales. Queremos que cada prenda que ofrecemos contribuya a que se sientan seguros y preparados para enfrentar nuevos desafíos.



_¿La práctica del running ha influido en sus decisiones para crear ropa ecológica?



Sin duda alguna. La actividad física es esencial y representa un desafío constante. Es fundamental ofrecer prendas que no solo sean cómodas, sino que también sean adecuadas para el clima cálido de nuestro país, sin sacrificar la sostenibilidad en el proceso.



_¿Dónde se encuentran ubicados actualmente?



Nos hemos trasladado al segundo anillo, en la zona del Parque Urbano, donde estamos en plena expansión de nuestras oficinas. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio aún más personalizado y de calidad a nuestros clientes. Deseamos proporcionar una experiencia única y continuar apostando por el crecimiento sostenido de nuestra empresa.