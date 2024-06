La ciberseguridad está entre los 5 riesgos que enfrenta Latinoamérica

Hay dos tipos de individuos, aquellos que fueron hackeados y los que todavía no se enteraron del ciberataque, dijo el abogado Jorge Luis Litvin, experto en cibercrimen, evidencia digital y ciberseguridad, durante su disertación en Virtuality Festival.

Agregó que el dinero también está invertido en la tecnología, pero para el desarrollo y no para la seguridad, lo que es aprovechado por el criminal. “Acá lo importante es que el 95% de los ciberataques se pueden evitar y esto tiene que ver con que el criminal necesita que el usuario cometa un error ”.

Por eso es crucial, resaltó, “ que el usuario no le siga el juego ” al hacker y realice algunos pequeños ajustes en su vida diaria, como por ejemplo, si se va usar wifis públicos que se cuente con un VPN o evitar poner el usuario y contraseña de la tarjeta de crédito cuando esté en un aeropuerto , entre otros ejemplos.

“Si es que no invierten en ciberseguridad, no pueden demostrar (confianza) y quedan trabados sin poder crecer (como empresas), no pueden internacionalizar sus negocios y tampoco pueden conseguir financiamiento de inversores”.