La COD de Santa Cruz plantea un 50% de participación de directores laborales en el directorio de la Gestora Pública

“Las demandas de los sectores movilizados que están exigiendo que en la Gestora pública debe haber más del 50 por ciento de directores laborales son justas. Son recursos y aportes privados de cada trabajador y no es posible que no se contemple los directores laborales para fiscalizar el dinero que no es del Gobierno, son aportes privados de cada trabajador, afiliado o no a su sindicato, y a la COB”, mencionó.