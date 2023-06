La Gobernación invierte más de Bs 10,4 millones en maquinaria para fortalecer mantenimiento en la red vial departamental

Según él, la dotación de los porcentajes para la ejecución de algún proyecto no está normado en ninguna ley en Bolivia, dado que es un acuerdo entre las partes involucradas.

Remarcó que, desde 2022, se habló de realizar contraparte en función de lo que fue el puente Banegas, que es una construcción en el mismo tramo y es la misma carretera, pero que el gobernador Luis Fernando Camacho, vio por conveniente aumentar al 20% la contraparte. “Nosotros, en la carta, vamos a colocar nuevamente el 20%, no queremos hacer ningún problema y no queremos el bloqueo, que es algo que no debería darse”, dijo Landívar, a tiempo de resaltar que se sentarán en las mesas de diálogo.