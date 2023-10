La pandemia acentúa el deterioro del ingreso laboral en más del 10%

Habían transcurrido poco más de ocho años de servicio en una empresa petrolera estatal y, a pesar de su experiencia y títulos profesionales, este hombre de 43 años y con cuatro hijos, no ha podido encontrar una fuente laboral donde le paguen -o por lo menos se acerque- a los Bs 12.500 mensuales que percibía por su trabajo.

Pablo Mendieta, director del Cebec, indicó que el promedio de ingresos laborales totales de los trabajadores urbanos llegó a Bs 3.240 por mes al primer trimestre de 2020, para luego caer a un mínimo de Bs 2.672 en el tercer trimestre del mismo año. “Desde entonces se ha recuperado gradualmente pero no a los niveles previos a la pandemia”, indicó.

“El primer punto no es comparable porque considera indicadores distintos y ámbitos geográficos diferentes. En el caso del segundo, es evidente que el país tiene la tasa más baja de desempleo desde 2015, como resultado de la inserción de más personas al mercado laboral en actividades precarias por la caída del ingreso principal”, señaló.

En tal sentido, añadió que con la pandemia en auge, las empresa dejan de vender o disminuyen sus ventas, aunque algunas se beneficiaron. “Ahí vienen las rebajas y establecer lo que se ve hoy en día, que ponen un salario mínimo con comisiones o están obligando, inclusive a los gerentes o mandos medios, a que facturen sus salarios para no reconocer los derechos laborales”, señaló Aguilera.

Cuando los ingresos para el sostenimiento de la familia no alcanzan, la opción más requerida es que la esposa y los hijos ayuden a generar recursos. Pablo Mendieta indica que en economía eso se conoce como el efecto del “ trabajador adicional ”, porque la caída del ingreso impulsa a más personas de la familia a trabajar o a quienes ya trabajan a emprender otras actividades para compensar la caída del ingreso de toda la familia.

Por su parte, Andrés Aguilera observó que actualmente existen más jóvenes que trabajan debido a la necesidad. “No entran a la universidad y se ponen a trabajar porque no tienen cómo mantenerse o, a los padres no les alcanza para mantenerlos (...). Usted lo ve si va a todas las agencias de empleo en todo Bolivia, el salario que le ofrecen son 1.300 bolivianos y el Gobierno puede utilizar estas estadísticas para justificar que hay trabajo, pero no es un trabajo que permite a la persona adquirir bienes o salir de su estado marginal, porque está sobreviviendo, prácticamente para comer”, dijo.