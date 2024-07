La robótica industrial en Bolivia busca mejorar la productividad de las empresas

Pablo Guzmán, jefe del departamento de robótica industrial de la empresa Diseño Industrial en Control Automático de Procesos (Dicap), indicó que pese a no contar con datos oficiales sobre el número de empresas bolivianas que trabajan con robótica industrial, varias de ellas aplican esta tecnología hace 12 años, incluso la primera data de hace 14 años.

“A partir de la pandemia muchas plantas se han dado cuenta de que es necesaria la implementación de robots industriales, y no se trata de sacar al trabajador de la planta o de su área de trabajo, sino de cuidarlo porque muchos procesos son desgastantes, a nivel físico y mental. Entonces los robots, al tener un trabajo que no exige descansos, la productividad y precisión aumentan”, detalló Guzmán y agregó que desde hace 30 años esto ha mejorado, a nivel mundial.

El experto insistió en que las empresas en Bolivia pueden aumentar su productividad con estas herramientas tecnológicas “y no es que se deja o anula el trabajo de las personas”, sino que se generan nuevas fuentes de empleo porque también se necesitan especialistas para trabajar en este tipo de máquinas.

Vargas manifestó que, si bien en Bolivia no hay la cantidad suficiente de robots para industrias, se tiene variedad y el robot paletizado es uno de ellos. Los otros dos son el robot de soldadura y el robot pick and place.

“El robot pick and place toma un objeto para trasladarlo de un punto a otro repetitivamente, es muy similar al paletizado, pero con la diferencia de que se va a trabajar bajo un orden de matriz, es decir, la posición de bolsas que va a ir paletizando, en cambio el pick and place tiene un punto de inicio y final que es repetitivo”.

Lamentó que Bolivia aún no pueda sacar muchos productos en serie debido a que es un país pequeño con pocos consumidores. Entonces, la salida sería buscar países para exportar.

“Muchos han enseñado con plataformas de desarrollo, tarjetas y robotitos, incluso de juguete con motores pequeños. Esto no se acercan y tampoco se asemeja a lo que es realmente la robótica industrial. Entonces pedirles a las universidades que no engañen a sus estudiantes comprando y mostrando estos equipos como si fueran los que van a ver en la industria o en la vida profesional real. Hemos visto que está deplorable la educación en Bolivia, porque los estudiantes no saben a qué se enfrentan realmente”.