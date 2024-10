La venta externa de manufactura retornó a los niveles de 2021

En los últimos cinco años, del 2019 al 2023, el valor de las exportaciones de la industria manufacturera boliviana alcanzó un total de $us 24.968 millones, según el informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Esta cifra, sumada al primer semestre del 2024, fue de más de $us 26.700 millones. En tanto que el volumen por estas exportaciones fue de 20.500 millones de toneladas (ver infografía).

El informe también señaló que la gestión 2022, se registró un récord histórico en las ventas al exterior de la industria manufacturera con un valor de $us 6.932 millones por 4.484.232 toneladas.

En 2023, de los 91 países que Bolivia tiene como destino sus exportaciones, los tres principales India, Colombia y Emiratos Árabes Unidos concentran el 56% del total de los productos que se comercializan al exterior (ver infografía).

En ese mismo año, entre los 708 productos de la industria manufacturera que se exportaron, los tres principales fueron las formas del oro en bruto, con un valor de $us 2.486 millones, y un volumen de 52 toneladas; la torta de soya, con un valor de $us 921 millones, y un volumen de 2.103.475 toneladas, y el aceite crudo de soya, con un valor de $us 438 millones, y 463.202 toneladas.

A estos les sigue el estaño sin alear, con un valor de $us 386 millones y un volumen de 14.953 toneladas; en quinto puesto está el aceite refinado de soya, con un valor de $us 135 millones y 118.774 toneladas; a este le sigue la carne bovina congelada, con un valor de $us 118 millones y 25.074 toneladas.

En el puesto siete esta la plata en bruto aleada, con un valor de $us 109 millones y 154 toneladas; en el siguiente lugar el aceite crudo de girasol, con un valor de $us 90 millones y 99.626 toneladas; en tanto que en el puesto nueve esta la urea, con un valor de $us 78 millones y un volumen de 232.566 toneladas.

Cerrando el top 10 está el azúcar blanca refinada, con un valor de $us 52 millones y 83.572 toneladas. Finalmente, los 698 productos restantes suman un valor de $us 749 millones y un volumen de 955.386 toneladas. Todo esto deja un total en valor de $us 5.561 millones y 4.096.832 toneladas de volumen.

Factores climáticos

El analista y economista Jaime Dunn indicó que una de las razones para que no se puedan alcanzar los récords históricos de exportación de 2022 son las fluctuaciones en los precios internacionales de los principales productos exportados, especialmente en la soya y sus derivados.

“También se han tenido periodos de intensas sequías y factores climáticos muy complejos, que ha hecho que el área cultivada de soya sea mucho menor que la del 2022”, explicó.

En lo que respecta al tema del oro, desde que existe la normativa que implica a este mineral y la implementación de cupos para su exportación, ha significado una gran limitación para su envío al exterior del país, “con un colapso de casi el 70% en la exportación del oro en los últimos meses”, complementó.

Por su parte, el economista Juan Fernando Subirana ve que “lastimosamente” las actuales políticas gubernamentales restrictivas han impactado en el sector y le han ido mermando su potencial.

“El 2022 fue el último año de normalidad en el sector financiero respecto a los dólares, mientras esta crisis persista es complejo pensar en llegar a superar un récord de situación previa”, dijo Subirana y agregó que es positivo que el mercado de la India se mantenga estable.