Largas filas en los surtidores y el transporte pesado da un plazo de 24 horas al Gobierno para solucionar falta de diésel

Ante ello, pidió al presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, “que dé un paso al costado”, aunque eso no solucionaría el problema. “Es por eso que las bases han determinado y han dicho que de una vez el presidente de YPFB, si no puede solucionar el problema que dé un paso al costado (…). Es que no nos dicen la verdad, por qué no dicen de una vez la realidad que está pasando en el país, por qué no hay combustible”, aseveró.