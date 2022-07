Las carreteras de Bolivia están entre las más lentas del mundo, según estudio del FMI

“Ciertamente, en las carreteras de Bolivia existe un exceso de obstáculos”, como baches, rompemuelles y trancas no automatizadas, que “restan competitividad a la logística” e incrementan los costos operativos, porque “obligan a circular a bajas velocidades, lo que se traduce en menor cantidad de viajes que puede realizar un camión, en mayor consumo de combustible y en mayor desgaste de llantas, frenos y suspensiones, afirmó Rivas. “Todo esto sin tener en cuenta los bloqueos, agregó.

“Si queremos particicipar en cualquier tipo de corredor bioceánico, uno de los puntos clave es mejorar nuestras carreteras. No tenemos doble vía en todo el eje troncal. Eso limita mucho la velocidad y el mayor tonelaje”, indicó.

“No me sorprende que Bolivia esté a la cola en este indicador”, afirmó el economista Jurt Jürgensen. “La falta de mantenimiento, señalización y señalética, las rajaduras y huecos, y otros factores hacen que nuestras carreteras no sean aptas para la velocidad”, dijo.