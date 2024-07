Las exportaciones siguen en caída: a mayo descendieron 24% mientras el Gobierno asegura que se recuperan

En tanto, las exportaciones de productos no tradicionales superaron los $us 998 millones , donde se destacaron las ventas externas de joyería, azúcar, castaña, carne bovina y sus derivados.

Entre enero y mayo de 2023 las exportaciones bolivianas sumaron $us 4.602 millones en valor, el monto más alto en la última década. En el mismo periodo de 2024, las exportaciones fueron por $us 3484, mientras que el valor más bajo obtenido por la venta de productos bolivianos al exterior fue en el año del auge de la pandemia, 2020, cuando se obtuvo $us 2.621 millones.