Ley establece el uso de etanol hasta un 25%, pero YPFB mezcla menos de la mitad con la gasolina

Pese a que una ley establece que en Bolivia se puede usar hasta un 25% de aditivos vegetales para reducir las importaciones de combustible, la estatal YPFB solo ocupa un 12% de etanol en la mezcla para la venta interna, en especial de gasolina.

Esta situación es observada por la industria cañera que cuestiona que pese al elevado costo de las compras de combustibles, desde el Gobierno no se traza una hoja de ruta para subir los volúmenes y así reducir las adquisiciones del exterior. Sobre el tema, en la estatal señalan que están dispuestos a incrementar el requerimiento del aditivo, pero que una regulación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lo impide, y que actualmente trabajan en un proyecto para subir la mezcla entre un 15 y 18%.

Los cuestionamientos llegan en un momento donde los problemas de abastecimiento son notorios.

Desde hace dos meses dirigentes del transporte pesado denunciaron problemas de suministro de diésel y gasolina. Esto derivó en largas colas en ciudades del interior de vehículos que buscaban sin éxito este producto. Ante esta situación, Yacimientos admitió problemas logísticos que dificultaron el suministro, pero negó la escasez del producto y aseguró que su provisión y precio (subvencionado) están garantizados.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el mes de abril, las importaciones de combustibles llegaron a los $us 985,3 millones, de esa cantidad, según YPFB, un 50% corresponde al subsidio que realiza el Estado desde hace varios años.

En este contexto, desde la industria cañera indicaron que tienen la capacidad de aumentar los requerimientos de la estatal. Pero observaron que desde Yacimientos no hay señales claras de querer subir los volúmenes en un panorama adverso, donde los precios de los combustibles treparon a niveles elevados por la guerra que enfrenta a Rusia con Ucrania.

“En este momento tenemos la capacidad de poder producir hasta 250 millones de litros de etanol, para ahorrar divisas al país que se están gastando con la importación”, indicaron desde el sector.

¿Qué dice la norma?

La Ley Nº 1098 en su artículo 6 establece que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), “según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hidrocarburos será responsable de emitir licencias de operación para la producción, almacenaje, transporte y comercialización del aditivo de origen vegetal que se vaya a destinar a la mezcla con gasolinas o diésel oil, cuando éstas cumplan estándares técnicos de calidad establecidos.

La norma agrega que la entidad estatal debe “controlar la proporción de aditivos de origen vegetal que se mezclará con las gasolinas o diésel oil en un porcentaje de hasta el 25%”.

Así también la reguladora debe “determinar las especificaciones técnicas del combustible a ser comercializado, resultante de la mezcla de gasolina o diésel oil con los aditivos de origen vegetal, según corresponda”.

Bolivia ingresó en la era de los combustibles de origen vegetal en 2018. Pero este camino no ha sido fácil. Esto a raíz de incumplimientos hechos por YPFB en la compra de los volúmenes pactados.

En el primer acuerdo se estableció que Yacimientos adquiriría 80 millones de litros de etanol. Sin embargo, la estatal solo adquirió entre un 40 y 60% de los producido por los ingenios.

Desde el sector industrial indicaron que desde los cuatro años que se viene desarrollando el programa la estatal nunca pudo cumplir con los compromisos de compra con las fábricas.

Óscar Alberto Arnez, presidente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) dijo que el sector necesita el compromiso “de parte del Gobierno o Yacimientos de que nos comprarán una mayor cantidad de alcohol”.

El productor dijo que actualmente los precios en el mercado externo ofrecen mejores oportunidades que en el mercado interno.

“El precio está a 0,69 centavos de dólar, el litro del etanol. Y de exportación está a 0,80, sacando los gastos nos conviene más exportarlo”, dijo el especialista.

Es más, según el productor desde que empezaron con la producción de etanol el Gobierno solo tomó entre un 20 y 30% de sus compromisos de compras, pese a que el sector realizó inversiones adicionales para aumentar sus cultivos. Incluso, según el dirigente, se registró demora en los pagos de hasta tres meses.

“Necesitamos un compromiso de parte de Yacimientos de que nos van a comprar más cantidad de etanol y podemos hablar de un nuevo convenio. El año pasado hicimos un acuerdo de 100 millones de litros y este de 160 millones de litros. Pero los dos años anteriores no se llevaron ni un 20 o 30% de los comprometido”, dijo el productor.

Respuesta de YPFB

Ante los cuestionamientos, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, explicó que actualmente la estatal está comprando la mayor cantidad de etanol dentro de las normas establecidas por la ANH.

“Estamos comprándole todo el alcohol que podemos. No es que va el 100% el alcohol al auto, sino que hay un porcentaje de mezcla. Por ejemplo, el RON 92 tiene 12%. Entonces todo lo que sale de producto nosotros lo mezclamos, porque para nosotros es más fácil comprar alcohol que comprar combustibles fósiles”, señaló.

El titular de la estatal dijo que “mientras más alcohol” exista en el mercado se comprará, pero con los parámetros establecidos por el ente regulador, como la ANH.

“La mezcla permitida y regulada es del 12%, hasta ahí es donde mezclamos el etanol. Y estamos haciendo las gestiones para subir al 15%, y de ahí si funciona vamos a subir a un 18%”, dijo.

Sobre la Ley 1098, dijo que seguramente “el 25% es un techo al que se puede llegar, porque afuera (del país) hay autos diseñados para el 100% etanol, y eso no lo tienes acá (en el país) porque aún hay vehículos Toyota Corolla de los 90 que funcionan”.

Reiteró que, desde la estatal, están mezclando “a lo máximo que está permitido” porque es más barato que el crudo. “Cuando el precio (del petróleo) está a $us 60, ahí es más barato el combustible fósil que el etanol. Ahora estamos pensando en diversificar la cadena para no depender solo de la caña, sino de otro tipo de cultivos que te permitan ampliar la cadena productiva”, explicó.

No obstante, desde el sector industrial indicaron que hasta el momento no hay señales claras de que la estatal quiera más producto. “En los cuatro años que llevamos con ellos les hemos pedido que por favor nos puedan adjuntar un borrador inicial y cuáles son sus proyecciones. Y producimos a ciegas pensando que nos van a comprar”, señaló un actor del sector industrial que prefirió no ser citado.

Por su parte Carlos Rojas, presidente del ingenio Guabirá, dijo que aún es prematuro hablar sobre un incremento en los volúmenes de compras el etanol, cuando la zafra cañera está en pleno desarrollo. Explicó que de momento la industria está abocada a garantizar el abastecimiento interno de azúcar y alcohol.

Empero, Dorgathen sostuvo que desde la estatal se están haciendo los estudios pertinentes para incrementar la mezcla.

Costo de la importación

Un cálculo realizado por un experto en biocombustibles, en base a precios internacionales, sostiene que Bolivia paga Bs 11,4 por cada litro de gasolina que importa del exterior, frente a los Bs 5,63 que se eroga por la adquisición del etanol.

En ese sentido, un especialista -que pidió no ser citado- cuestionó que Yacimientos no quiera incrementar los volúmenes de mezcla. “Yacimientos ha presentado resistencia al incremento del etanol en la gasolina, pese a que está en la ley. La norma decía que los porcentajes deberían establecerse en un decreto que decía que los márgenes serían hasta un 12%, pese a que la ley dice el 25%, pero si quiere un porcentaje mayor se debe hacer otro decreto”, dijo.

El especialista sostuvo que solo el 12% se ha cumplido en la gasolina Superetanol Plus, pero es un pequeño volumen. Y agregó que la gasolina especial plus, que debe tener un 12% no se cumple y solo se usa un 8%.

“Después van a subir al 10%, porque no lo mezclan en todo el país”, señaló el experto.

Expuso que si se cumplieran la compra de todos los volúmenes para este año, el país se ahorraría $us 247,3 millones.

Sin embargo, Dorgathen sostuvo que desde el sector industrial “no han ayudado mucho en la publicidad de su etanol”. Admitió que -por ejemplo- no se vende mucho el Etanol 92.

“La gente sigue prefiriendo cargar la gasolina especial que el Etanol 92, por precio, y porque dicen que te arruina el motor. Hay varias cosas por las que se niegan a utilizarlo. A nosotros nos conviene aumentar los volúmenes de etanol y estamos enviando una solicitud a la ANH para que haga los estudios correspondientes para subir entre un 15 y 18%”, dijo.