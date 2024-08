¿Los clientes realmente confían en la inteligencia artificial?

Para Pedro Cabrera, consultor senior de Marketing y Comunicación, la IA responde muy bien cuando es guiada por una inteligencia humana creativa, porque “en el fondo”, no realiza otra cosa que órdenes específicas. “Doy fe de haber encontrado soluciones muy útiles en el campo de las imágenes, pero reitero, porque la orden impartida (prompt) es la adecuada. Al fin es una herramienta de ayuda y no de suplencia de talento humano” , señaló.

Depende del uso

“El riesgo consiste en que la mente que está usando la IA, deje de pensar, crear o explorar, y se confíe 100% que el camino planteado por la IA no pueda mejorarse. He leído textos de ventas -supuestamente persuasivos- generados por IA que no tienen “el alma” que le imprime un vendedor o redactor publicitario real. Por lógica no generan la respuesta de venta esperada”, afirmó.