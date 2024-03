Los Mejores Lugares para Trabajar™ en Bolivia marcan la ruta a seguir

Great Place To Work®️ es una firma de consultoría y data analytics presente en más de 170 países, elabora el estudio de clima más grande del mundo evaluando cada año a más de 20 millones de colaboradores en 18.000 organizaciones. En Bolivia esta firma internacional reconoce a Los Mejores Lugares para Trabajar ™ desde hace 15 años. El Ranking nacional ha ido creciendo significativamente en especial en los últimos tres años, para la premiación 2024 serán 40 empresas las distinguidas.

Si bien cada empresa es única y diferente, existen características comunes en Los Mejores Lugares para Trabajar ™ en Bolivia 2024. Estas organizaciones ofrecen excelentes condiciones de trabajo, demuestran un alto compromiso con el bienestar de los colaboradores, promueven un liderazgo inclusivo, participativo, fomentan un ambiente laboral de alta confianza y están dispuestos a realizar mejoras a partir de la opinión de sus propios colaboradores. La metodología de Great Place To Work®️ For All y la herramienta Emprising facilitan la obtención de datos en tiempo real y ayudan a las empresas a establecer los focos de acción de mayor alcance para construir ambientes laborales que promuevan la productividad, el compromiso, el orgullo y la disposición del colaborador para innovar, aportar y generar valor.