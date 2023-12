Mantenimiento de los aviones de BoA suma Bs 635 millones en 2023

La línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA) ha sido blanco de críticas la última semana debido a -por lo menos- dos eventos que retrasaron o postergaron la llegada de los pasajeros a sus destinos.

EL DEBER solicitó a la compañía una explicación técnica sobre lo ocurrido y aclaró que no se trató de incidentes, ya que la definición de éstos son eventos en los que se registran daños mayores en una aeronave o personas involucradas dentro o fuera de ellas. “Sin embargo, esta aclaración, no significa que nuestra empresa le quite importancia a cada uno de estos eventos, tanto a su análisis como a su solución y medidas preventivas pertinentes”, expresó.