Marcelo Claure vende más de $us 2,1 millones en acciones de la compañía T-Mobile

T-Mobile US Inc. ha anunciado movimientos estratégicos para expandir sus operaciones. La compañía ha planeado adquirir una parte significativa de las operaciones de UScellular en un acuerdo valorado en $us 4.400 millones. Esta adquisición incluye la base de clientes de UScellular, puntos de venta minorista y ciertos activos de espectro, lo que fortalecerá la presencia de T-Mobile en áreas rurales.



Además, BofA Securities ha incrementado su precio objetivo para las acciones de T-Mobile a $us195, manteniendo una calificación de compra. Scotiabank y Benchmark también han reiterado su perspectiva positiva, subrayando la confianza en las iniciativas estratégicas de T-Mobile, incluyendo sus ambiciones en el ámbito de la fibra y la expansión mediante la adquisición de UScellular.



En el ámbito financiero, T-Mobile US, Inc. ha emitido bonos senior por un valor total de 2.000 millones de euros a través de su filial directa, T-Mobile USA. Los ingresos se destinarán a fines corporativos generales, reflejando los esfuerzos continuos de la empresa por impulsar el crecimiento y mejorar su rendimiento en el mercado.



Mientras T-Mobile US navega la dinámica industria de las telecomunicaciones, los inversores observan de cerca la actividad de los directivos en busca de señales sobre la salud y el desempeño futuro de la empresa, la reciente venta de acciones por parte de Claure ha centrado la atención en T-Mobile, generando un análisis más detallado de sus métricas financieras y posición en el mercado.