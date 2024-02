Martín Ascarrunz: “Hay riesgo de perder el crédito para importar insumos agrícolas”

Martín Ascarrunz, presidente de la Asociación de Productores de Insumos Agrícolas (APIA), habla sobre los efectos de la escasez de dólares que provocaron un reajuste de precios de elementos que se utilizan para la actividad productiva en Bolivia. En entrevista con el programa Dinero 360 de EL DEBER Radio reveló que no tienen divisas para pagar y cumplir con sus proveedores de Asia y Norteamérica. _ ¿Cómo afecta la escasez de dólares a la importación de insumos agropecuarios? Los insumos agrícolas son el primer eslabón de la cadena agroproductiva. Todos los agricultores requieren de los insumos que proveemos, para iniciar su producción en cada campaña.

_Entonces, ¿corre riesgo el crédito internacional? Sí. La sorpresa de este último tiempo de no tener disponibilidad de dólares, más allá del costo, pone en riesgo a nuestros afiliados de perder las líneas de crédito, las cuales nos permiten colocar pedidos oportunamente para asegurar que lleguen en el momento en que se necesitan y que además podamos entregarlos a los agricultores con los créditos con los que financiamos su producción.

El segundo impacto está para aquellos afiliados que no tienen estas líneas de crédito y que para embarcar sus productos de otros países, necesitan realizar los pagos anticipados y si no existe la disponibilidad para hacer los pagos oportunamente, toda la cadena productiva va a sufrir. Corremos el riesgo de que no exista el abastecimiento adecuado y oportuno para nuestros agricultores.