Más de 1,2 millones de litros de combustible están varados; YPFB pide el paso de 300 cisternas para asegurar el abastecimiento

El ejecutivo indicó que la mayor cantidad de bloqueos se encuentra en el departamento de Cochabamba y que es la principal ruta por donde circulan los combustibles. “El abastecimiento hoy lo tenemos garantizado. Sin embargo, si las cisternas no pueden ir pasando los puntos de bloqueo, seguramente vamos a tener algunos retrasos en los despachos, pero no quiere decir que no tengamos el producto”, advirtió.