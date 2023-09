Más de 40 artistas deleitarán a los visitantes a la Expocruz 2023

Algunos de los artistas que se presentarán son: Duende, Póker, Vaccix, Gamay, Maisa Roca, A Banda Sombra, Super Orquesta, Guachambé, La Naranja, Bajo Xero, Caleb, Animal de Ciudad, Adry Vargas, Fabi Valdivia, Jorge David, Sonora Nuevo León, Jessy Luna, Lu De La Tower, La Propuesta, Hermanos Céspedes, Level, Combo De Veracruz, Tingo Vincenti, Kevin Morato, Alenir Echeverría, Arminda Alba, Trío Oriental, Guísela Santa Cruz, Morelia Herrera, Sonia Barrientos, Flavvia, Big Latino, Ángel (Ex La Noche), Chachi Claure, Carla Galzin, Lalo Suárez y Sonora Diamante.

También entretendrán al público: Trío Oriental, Malditas Infieles, Brasil Samba Show, Badil, Som Pessoa, Sara Solíz, Combo Latino, Sonora Bolivia, Combo Salsa, New Tropical Swing, Dat Polo, Fernando Rosales, Enrique Cuéllar, Hermanos Vincenti, Jota Narbaja, Créetelo, Cofre Mágico, Performance, Los Cachistones, Bandas PSA y Sintonía Uagrm.

Expocruz 2023 es una oportunidad para disfrutar de la música, la cultura, el comercio y la producción nacional e internacional. No te pierdas esta gran fiesta que se realizará del 22 de septiembre al 1 de octubre en el campo ferial de Santa Cruz de la Sierra.

El premio es una vagoneta Changan New CS55 Plus Elite 5 AT, con el color a definir, que incluirá el carnet de propiedad, el SOAT y la placa para su circulación. La actividad está supervisada por la Autoridad del Juego (AJ) y es respaldada por la presencia de un Notario de Fe pública para garantizar la transparencia del proceso. Para conocer detalles de la actividad pueden ingresar a: https://www.imcruzcenter.com.bo/cupon-ganador-expocruz2023/