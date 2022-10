Más del 55% de las personas mayores de 65 años todavía trabaja por la falta de jubilación y salud

Un ejemplo es Práxedes Galvis, de 70 años, quien tras haber aportado durante más de 25 años para su jubilación recibe hoy una renta de Bs 1.500, monto que no le alcanza para pagar su alquiler de Bs 600, alimentación, medicamentos, transporte y otros. A esto se suma que no puede encontrar trabajo. “A mí no me quieren recibir en ninguna parte”, lamentó.