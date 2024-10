Menos dinero y alza de precios perfilan un consumidor más selectivo y austero

“Ya no se puede comprar carne, queso, ni arroz. Uno debe elegir lo más barato y evitar cualquier gustito extra. La plata ya no alcanza y lo peor que se lo que uno gana no aumenta como lo hacen los alimentos”, se lamentó Antonia, mientras daba algunas monedas a un joven carretillero que le ayudaba con sus tres bolsas.