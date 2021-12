Mercantil Santa Cruz es el primer banco en prestar servicios al municipio de San Carlos

Escucha esta nota aquí

El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) instaló el primer cajero automático en el municipio de San Carlos, ubicado al noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de ampliar la bancarización a la zona rural y dar la oportunidad de realizar transacciones a todos los habitantes de San Carlos y de las zonas cercanas.

Además, la entidad financiera como aliada estratégica de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), a través de este cajero automático, apoyará a los productores del sector lechero de la zona, para que tengan acceso a transacciones de una manera cómoda, fácil y cercana.

Cristina Roca, vicepresidenta de Banca Pyme del BMSC, indicó que la entidad se encuentra muy orgullosa de ser la primera institución bancaria presente en la localidad de San Carlos, cumpliendo uno de sus principales objetivos: el estar cada vez más cerca de sus clientes, llevando la modernización, tecnología e innovación a cada rincón del país.

A través de este cajero las personas pueden realizar múltiples transacciones sin necesidad de acudir a una agencia, por lo que estamos seguros que será de gran apoyo para el sector comercial y productivo que generan un importante flujo económico en esta zona del departamento de Santa Cruz, señaló Roca.

La ejecutiva detalló que el BMS cuenta con más de 450 cajeros automáticos distribuidos en el territorio nacional, además de canales de atención alternativos como: Banca por Internet, Banca Móvil y la Central de Consultas, que les permiten satisfacer las necesidades financieras de sus clientes de forma ágil, cómoda y segura, por lo que estamos seguros que este nuevo cajero automático será muy útil para el municipio de San Carlos”, agregó la ejecutiva.

Acerca del BMSC

La entidad financiera cuenta con más de $us 5.715 millones de activos. Tiene más de 450 cajeros automáticos y 114 agencias en el país . Los depósitos son de más de $us 4.781 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.704 millones, tiene más de 830.000 clientes activos y un patrimonio de más de $us 306 millones.