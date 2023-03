Microempresarios no logran competir con contrabando y dejan talleres por comercio

La realidad productiva y económica de los microempresarios del país desentona con el entusiasmo y las cifras estatales. “Es un cáncer. Traté de competir, pero el contrabando me ganó la guerra. Es difícil ‘pelear’ cuando no hay una política real de fomento a los emprendedores y un mercado invadido de mercadería extranjera internada al país de forma clandestina. Sin mercado, y con los precios y ventas en picada no hay forma de subsistir”, describió Ariel (nombre ficticio), confeccionista, atribuyendo que prefiere no ser identificado por temor a represalias del Gobierno contra quienes hablan en contra de la gestión estatal.