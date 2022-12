Microfinancieras adelantan soluciones para clientes afectados por el paro y el clima

La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) afirma que sus entidades asociadas comprometen sus más dedicados esfuerzos para coadyuvar en la búsqueda de las soluciones más adecuadas para los clientes afectados tanto por el paro de actividades en Santa Cruz, así como por los fenómenos climatológicos que se registran en diferentes regiones del país.



En absoluto apego y cumplimiento a la Circular ASFI/DNP/CC-13514/2022, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las entidades que conforman Asofin atienden y analizan las solicitudes de reprogramación o refinanciamiento de los clientes afectados por los citados acontecimientos, a partir de evaluaciones individuales de cada situación en particular, considerando la nueva capacidad de pago y perspectivas futuras de cada cliente.



Marcelo Escobar, presidente de Asofin, dijo que las entidades asociadas, conscientes de las afectaciones generadas a los clientes continuarán brindando, con especial dedicación, alternativas de solución a las necesidades de sus clientes a escala nacional. "Estas alternativas, cuando el caso particular lo amerite, podrán incorporar periodos de gracia y otros aspectos que coadyuven a que los clientes retomen la normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias y, sobre todo, normalicen sus actividades económicas para su progreso particular y el de nuestro país en general”, explicó.