Milenio advierte que se agrava la crisis de combustibles y aumenta el riesgo de importar gas para el mercado interno

Asimismo, se informó que YPFB había notificado a la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de Argentina que Bolivia no garantiza los despachos de gas natural a ese país desde 2024.

“La devolución de campos confirma el agotamiento productivo de los campos y es una alerta importante de la crítica situación del sector petrolero. Estas devoluciones se hicieron por la falta de resultados económicos, sea porque los campos cumplieron su ciclo productivo o porque su explotación no asegura la rentabilidad necesaria”, anotó Oporto.

En lo que se refiere al sector hidrocarburos, de acuerdo con el director de Milenio, en Bolivia se contrajo 8,4% en 2022, a pesar del alza de los precios de exportación. En dicho periodo, el país importó combustibles por valor de $us 4.407 millones, mientras que las ventas de gas al exterior fueron de $us 3.089 millones. “La creciente dependencia de combustibles importados implica que año tras año aumenta el subsidio a los combustibles, que Milenio ha estimado en $us 1.700 millones para 2022 (3.8% del PIB), siendo esta una de las razones del elevado déficit fiscal, por encima del 7% del PIB durante 8 años consecutivos”, señaló.