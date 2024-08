Milenio plantea restituir la independencia del Banco Central para remontar la crisis económica

Ningún programa de estabilidad va a funcionar si es que no se le devuelve al BCB su autonomía efectiva y si no se le permite contar con directores, ejecutivos y profesionales probos y calificados. “Esta reforma institucional es esencial para que el BCB pueda conducir una política monetaria autónoma y para ser una contraparte eficaz del ministerio de economía en el manejo de la política económica”, agrega.

Quemando reservas

En 2023, el crédito neto del BCB al SPNF (sector público no financiero) aumentó en US$ 4.064 millones (9.1% del PIB), llegando a un nivel de US$ 14.525 millones (32.4% del PIB). Para esterilizar los efectos monetarios del financiamiento del déficit fiscal, el BCB perdió reservas internacionales por US$ 2.058 millones (4.6% del PIB), pasando de un stock de US$ 3.742 millones en 2022 (8.6% del PIB) a un stock de US$ 1.684 millones en 2023 (3.8% del PIB); una caída del stock de reservas del 55%, sostiene el análisis de la Fundación.