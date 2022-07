Millán Ludeña, ganador de un Guinnes World Records, disertará en Santa Cruz

​El speaker motivacional ecuatoriano Millán Ludeña estará compartiendo su experiencia con los asistentes al EXMA Bolivia 2022, que se realizará el 21 y 22 de julio en Fexpocruz. En el evento también compartirán sus conocimientos los expertos Lina Cáceres, Ricardo Leiva, Pedro Uribe y Mónica Bustamante. Los interesados en conocer más sobre EXMA Bolivia 2022 pueden visitar la web ​www.exma.com.bo





_¿Qué lo motivó a convertirse en un speaker motivacional?



Cuando regresé del punto más profundo de la tierra no buscaba ser speaker motivacional, lo que sí buscaba era contar mi aventura sin tener claro el propósito.

Todo eso cambió hasta que los mensajes comenzaron a llegar. Me decían que me habían escuchado en alguna exposición y que los había motivado a viajar o a hacer alguna cosa que hasta ese momento no se habían animado a hacer. En ese momento me dí cuenta de que aquello que hacía era más que contar mi historia de vida, sino que era y es una herramienta de vida. La idea es que a partir de esa historia la gente que la escuche se inspire a pensar en una vida extraordinaria y se motive a crear la suya propia.

_ ¿Qué lo impulsa a encarar aventuras desafiando los lugares más extremos en la Tierra?

Me motiva la vida. Me gusta mucho pensar que lo único que tengo es el presente, que la vida me da esa oportunidad única para atreverme, para desafiarla, para intentar cosas nuevas. Hace 10 años, cuando me perdí en una montaña, mi filosofía de vida cambió. Decidí solo hacer proyectos en mis conferencias. Esos proyectos me deben hacer temblar las piernas, no me deben condenar al éxito, sino darme una oportunidad para vivir de intento en intento.

_ ¿Qué es lo más difícil de ser un speaker motivacional?

No sé si exista dificultad, si no desafíos. Teniendo eso en cuenta, considero que es la capacidad de poder comunicar de la mejor forma posible tu mensaje, a través de tu historia.

Intento estructurar mi historia de una forma dinámica, en función de la retroalimentación que recibo en tiempo real de la audiencia, a través de sus propias historias, anécdotas, bromas e incluso desde los canales sensoriales preferentes que voy identificando en el auditorio. Esto último gracias a que soy estudiante de psicología. La oportunidad, es no repetir eternamente el mensaje, sino hacerlo dinámico y adecuado al momento que estamos experimentando con cada audiencia que hay en las salas.

_ ¿Cuál es la mayor barrera a superar con las personas para motivarlas?

Me inclino a pensar que es la mente. Nosotros creamos nuestra realidad a través de nuestros mapas perceptuales. Esto tiene que ver mucho con las experiencias que hemos pasado en nuestras vidas. Con los prejuicios y las interpretaciones vamos armando nuestra realidad.

Muchas veces no intentamos cosas en la vida porque no estamos seguros si las merecemos. Cuando trabajo estos temas de acompañamiento, de coaching, con mis procesos VIP, lo que hago es revisar muy bien, junto a la persona, estos temas ‘mindset’, para poder llegar a los nudos establecidos y cómo, desde una lógica los abordamos.

_ ¿Qué les ofrecerá Millán Ludeña a los asistentes a EXMA Bolivia 2022?

Estoy emocionadísimo porque voy a tener la oportunidad de compartir mis principales aprendizajes de lo que yo recibí en las aventuras más extremas de la tierra. Mis aventuras pasan por Los Andes, por el punto más salvaje de América, en la Patagonia argentina haber corrido 160 km en el lugar más caliente de la tierra, el desierto del Sahara (240 km) y luego en la Antártida, 100 km a 36 grados bajo cero.

Me encantaría compartir en el escenario de Bolivia estos aprendizajes, que me sirvieron para fortalecer mi filosofía de vida y aplicarlos a diario.