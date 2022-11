Ministro de Economía dice que "hay otra Santa Cruz" y exhorta a deponer el paro

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas triplica en 2022 las pérdidas por las protestas en Santa Cruz con respecto a 2019. Así estima en $us 35 millones por día las pérdidas económicas que se generan por el paro del comité interinstitucional que demanda la realización del censo en 2023. Así, por los 20 días de paro afirmó que las pérdidas alcanzan los $us 700 millones. Sin embargo, en 2019 tras un balance de 14 días, el exministro y hoy presidente, Luis Arce, dijo que las pérdidas en ese momento eran $us 167 millones; es decir, $us 12 millones por día.



Hoy, en conferencia de prensa, el ministro Marcelo Montenegro, señaló que el paro cruceño generó una pérdida de más de $us 700 millones hasta el momento, repitiendo la cifra que diera la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, un día antes.



Un economista -que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias- dijo que los cálculos que hace el ministro Montenegro se deben revisar porque no son reales.



Los cálculos que hizo el Ministerio de Economía en 2019 están reflejados en una nota publicada tanto en CNN como en el medio mexicano 24-horas.mx (https://www.24-horas.mx/2019/11/05/bolivia-reporta-perdidas-millonarias-por-paros/).