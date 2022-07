No hubo diálogo con el Gobierno y el precio del pan sube a Bs 0,65 por unidad

Sucedió lo predecible. Los panificadores de Santa Cruz decidieron subir el precio del pan. La medida se da al no llegar a un acuerdo con el Gobierno, que faltó a un encuentro pactado con el sector que hace meses exige un reajuste ante la subida de sus costos. En este contexto, el precio del alimento pasará de Bs 0,50 a 0,65 (un 30% más) a partir de mañana, sábado.

El incremento se veía venir desde hace meses debido al alza del precio de la harina y de insumos esenciales como la manteca y levadura. Ante esta situación, en varias oportunidades el sector solicitó al Gobierno flexibilizar los aranceles para poder importar estos productos.

Pero la respuesta desde el nivel central fue un rotundo no. Es más, aseguraron que existía harina nacional para abastecer con holgura el mercado interno.

Ante el anuncio, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, acusó de ‘chantajistas’ a los integrantes del sector y afirmó que no correspondía un incremento que para él responde al capricho de algunas personas.

Abigail Escóbar, presidenta de la Federación de Panificadores de Santa Cruz, lamentó estas declaraciones y aseguró que el incremento no obedece a un capricho sino a una necesidad ante el encarecimiento de sus costos.

El incremento de los insumos salta a la vista; por ejemplo, el costo de la harina pasó de Bs 160 hasta Bs 280 el quintal. Mientras que los 15 kilos de manteca pasaron de Bs 170 hasta Bs 250, dice la dirigente.

Escóbar explicó que desde la anterior semana comenzaron el diálogo con el viceministro de Comercio Interior, Gróver Lacoa. Incluso, el lunes los panificadores acordaron realizar un cuarto intermedio hasta ayer, para realizar una mesa de trabajo y buscar una solución al conflicto. Sin embargo, ayer hasta la 16:00 el representante no llegó al encuentro.

“Hemos rogado de una y otra manera. No dieron una solución y nos hemos visto obligados a tomar esta determinación. Esto no es capricho, dimos un cuarto intermedio, si fuera un capricho hubiéramos incrementado (el precio) de forma directa”, aseguró.

La dirigente explicó que incluso realizaron mesas de trabajo con el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández y el viceministro Lacoa, pero ninguno supo darles una solución.

Por su parte, Silva sostuvo que el Gobierno ofreció entregar cuatro quintales de harina por cada unidad de negocio a los panificadores y que la propuesta fue rechazada “de forma caprichosa”.

Escóbar admitió la oferta, pero explicó que la misma estaba condicionada a que las panaderías usen dos quintales para producir pan de batalla (marraqueta).

“Aquí la población no consume el pan marraqueta, acá la gente come pan con harina y queso. Ese es nuestro pan. No deberían condicionar el uso de la harina”, retrucó.

Sostuvo que el sector pidió flexibilizar la importación de harina e insumos como la manteca, liberando el pago de aranceles. Pero este pedido nunca tuvo una respuesta favorable.

Silva dijo que esto era inviable y acusó a los panificadores de no querer pagar impuesto. Es más, dijo que detrás de esto están intereses empresariales que operan para obligar al Estado a autorizar la importación de harina hecha con trigo transgénico.



Además, dijo que el Gobierno no regula el pan especial (que se consume en Santa Cruz y Tarija) pero si el pan de batalla. Pero según dirigentes del sector, el alimento representa solo el 30% del consumo nacional.

Con el incremento de los panificadores -que entrará en vigencia a partir de mañana- el precio subirá de Bs 0,50 a 0,65 la unidad.

Anoche, el alcalde, Jhonny Fernández, lamentó el incremento y dijo que analizará la situación para dar una opinión más concreta.

Eso sí anticipó que se realizarán controles en los mercados para evitar una subida que perjudique el bolsillo de la población.

En tanto que desde la Federación de Juntas Vecinales, Omar Rivera, dijo que el aumento se considera un atentado a la economía de las familias. "SI sube un centavo el precio del pan hay un efecto multiplicador y se incrementará el precio de otros productos", precisó.

Además, sostuvo que presentaron documentos a las autoridades de Gobierno para que la Empresa de Producción de Alimentos (Emapa) tenga un contacto directo con los panificadores de Santa Cruz y que accedan a harina subvencionada. "Ellos deben recibir el mismo trato de los fabricantes de todo el país", precisó.