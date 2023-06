Nuevo fondo de inversiones de Marcelo Claure recibe $us 200 millones de Emiratos Árabes

Bicycle Capital, una nueva firma de capital de crecimiento que se centrará en nuevas empresas en América Latina, está dirigida por Claure como presidente ejecutivo y socio gerente junto con Mwashuma ("Shu") Nyatta como socio gerente. Shu Nyatta fue socio gerente de SoftBank Group International.



La estrategia de Bicycle es asociarse con los mejores fundadores de LatAm, ayudándolos a convertir sus startups en empresas valiosas.



"Bicycle está anclado por Mubadala Investment Company, un inversor soberano con sede en Abu Dhabi, y Claure Group, la oficina familiar de Marcelo Claure. Los compromisos de capital adicionales para el cierre inicial provienen de destacados inversores y fundadores tecnológicos globales", dijo Bicycle Capital en un comunicado.



La firma apunta a $us 500 millones para su fondo inaugural y hasta ahora ha acumulado $us 440 millones en compromisos, informó Bloomberg.



Mubadala está invirtiendo $us 200 millones y Claure Group también está invirtiendo $us 200 millones, según el informe.



Faris Sohail Al Mazrui, Head of Ventures and Growth de Mubadala, dijo: "El ecosistema de startups en América Latina está evolucionando rápidamente y creemos que existe un potencial significativo para crear valor apoyando a empresas y fundadores excepcionales en la ampliación de sus negocios.



La cartera de $us 284.000 millones de Mubadala abarca seis continentes con intereses en múltiples sectores y clases de activos.



"Mubadala ha estado invirtiendo en Brasil durante más de una década y esperamos ampliar nuestra exposición en toda la región a través de esta asociación", agregó Al Mazrui.



Bicycle Capital representa una importante apuesta por América Latina, en particular Brasil y México.



"Este fondo será la piedra angular de mi compromiso y enfoque en América Latina", dijo Marcelo Claure.



La cartera de Claure Group incluye inversiones en empresas como T-Mobile y Shein, la compañía de moda bajo demanda de más rápido crecimiento en el mundo. Claure es presidente de Shein para América Latina desde enero de 2023.