Oasis en plena tormenta económica: inversiones privadas que desafían la crisis

Más inversiones

El ingenio Aguaí invirtió $us 50 millones para para duplicar la producción de etanol en los próximos cuatro años; en La Bélgica, anunciaron en abril que invertirían $us 80 millones y que ya habían destinado $us 35 millones para una nueva línea de molienda, mientras que Guabirá puso en marcha su planta de producción de alcohol en base a cereales, con una inversión estimada en $us 25 millones.