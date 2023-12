Oswaldo Barriga, presidente de Cadex: “Las exportaciones de Santa Cruz cayeron un 26% en esta gestión”

Los datos que tenemos son a septiembre y el análisis es del mismo periodo entre este año y el 2022. Santa Cruz el año pasado exportó $us 3.596 millones y este año solo $us 2.644 millones, lo que significa una disminución del 26%. En volumen ocurre lo mismo. Se exportaron en 2022 un total de 6, 2 millones de toneladas y este año 4,7 millones, lo que representa una merma del 23%.

Los principales productos exportados han sido la soya y sus derivados, que a septiembre de 2022 llegaron a $us 1.848 millones y este año $us 1.371 millones. Le siguen los hidrocarburos, con una exportación de $us 1.020 millones en 2022 y de solo $us 633 millones este año. Después está la carne, el azúcar y sus derivados, el girasol y sus derivados, destacándose así el protagonismo de los productos no tradicionales, porque Santa Cruz representa el 80% de estas exportaciones bolivianas.