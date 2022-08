Pescadores temen veda y el Gobierno ya limpió el 38% de residuos mineros en el río Pilcomayo

Él, al igual que otras 40 familias que viven en la comunidad tarijeña de Tabasay, temen que les impidan continuar con esa actividad que es el único medio de sustento económico. “Ojalá se hagan estudios sobre el sábalo para que no hayan malos comentarios y nos afecte la venta del pescado. Nosotros vivimos de la pesca en el Pilcomayo, no sembramos”, dice Llorenty.

El poblador guaraní nació y se crió en la comunidad donde hace poco la Gobernación de Tarija recolectó dos muestras de agua para ser analizadas en un laboratorio, las que revelan que no es apta para el consumo humano.

Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, explicó que apenas se supo del incidente se actuó de forma técnica y legal. Unos 11 técnicos llegaron al lugar y el 27 de julio tomaron siete muestras de agua las cuales arrojaron un PH que oscila entre 2,84 y 7,01. Un valor que, a criterio de Herrera, no genera la mortandad de peces (pues viven en un PH que va desde los 6,5 hasta los 7,5) y tampoco daña a las personas que pueden beber agua con un PH de 7,01.

Effen remarcó que se calcula que hasta fin de mes se llegue al 50% y que en septiembre se termine de limpiar la zona, antes que empiece la temporada de lluvias, lo que provocaría que los sedimentos restantes vayan río abajo generando un mayor daño medioambiental. La autoridad reiteró que tras el colapso del dique de colas mineras se conminó a Fedecomin a retirar los sedimentos desde el punto del accidente hasta los 32 kilómetros agua abajo y que el plazo para cumplir con los trabajos no es mayor a 60 días calendario, caso contrario habrá una sanción administrativa y económica.

“Este tema involucra a los tres niveles de gobierno. Cada uno está trabajando en lo que le corresponde. Nosotros como Gobernación estamos en el lugar del incidente controlando y ayudando en las labores de limpieza. Decir que estos residuos llegaron más al sur del país es magnificar el tema y no contar con argumentos técnicos”, precisó Effen.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Minería y Forestación del Concejo Municipal de Potosí, Reyna Isabel Menacho, observó que si se estuviera trabajando de forma adecuada estos problemas de contaminación no existirían.

La funcionaria puntualizó que muchos ingenios construyen sus diques de cola (lugar donde se depositan los restos metalúrgicos y productos químicos) con bolsas azules de plásticos cuando la norma dice que deben ser construidos con geomembranas.“Muchos no cuentan con licencia ambiental, no tienen el manifiesto ambiental y esos controles corresponden tanto a la Secretaría Departamental de la Madre Tierra, como al Ministerio de Agua y Medio Ambiente y eso no se cumple”, criticó Menacho.