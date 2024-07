Ponen en vigencia protocolo sanitario para la exportación de genética bovina a Guatemala

Potencia boliviana

En una reciente investigación que realizó EL DEBER, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el año 2000 las cabañas y haciendas ganaderas -asentadas principalmente en Santa Cruz- registraron exportaciones por un valor cercano a los $us 100 mil. Ese año, los primeros clientes fueron de Brasil, donde se exportó reproductores bovinos de pura raza por un valor de $us 4.800.

En 2004 también se vendieron reproductores a Ecuador por $us 39.550 y, a partir de 2017, Brasil empezó a comprar semen por $us 24.500 y, un año más tarde, lo hizo con una compra de $us 9.000. En 2023, Brasil continuó comprando reproductores por $us 7.500 y hasta febrero del presente año había comprado $us 10.000, también en reproductores cebuinos.