Por bloqueo en refinería, YPFB despacha solo 13 de las 150 cisternas que demanda Santa Cruz por día

Zaida Zelaya, vecina de la zona, dijo que están bloqueando la refinería en contra del paro indefinido instituido por el Comité Impulso del Censo 2023. "Hay mucha gente pobre con muchos niños que no tiene qué comer. Por eso, decidimos bloquear la refinería y que no salga el combustible. Me siento impotente con la gente pobre porque no están trabajando. Están cerrando Santa Cruz", sostuvo.